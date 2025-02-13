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Опубликовано 13 февраля 2025, 00:45
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Поставщик iPhone Foxconn купит долю у автопроизводителя Nissan

У японской компании большие проблемы
Председатель тайваньской компании Foxconn, основного поставщика iPhone, Эншу Лю заявил, что между Foxconn и японским автопроизводителем Nissan идут переговоры, целью которых является сотрудничество, а не поглощение.
Поставщик iPhone Foxconn купит долю у автопроизводителя Nissan
© John Cameron / Unsplash

Такие слухи появились после того, как стало известно, что последние переговоры Nissan с Honda зашли в тупик из-за «растущих разногласий», не договорился производитель и с другим потенциальным партнёром. При этом «будущее японского автопроизводителя висит на волоске после отказа от переговоров о слиянии с Honda».

Foxconn заявила, что её целью является сотрудничество с Nissan — приобретать японскую компанию тайваньский вендор не намерен. Со стороны Nissan начался активный поиск новых партнёров после осложнения переговоров с Honda. «Сделка между Nissan и Honda могла бы создать четвёртого по величине автопроизводителя в мире», — отмечает Reuters.

И возможное сотрудничество Foxconn с Nissan обусловлено положением первой на рынке. Foxconn — крупнейший контрактный производитель электроники, производитель iPhone, «также заинтересован в сотрудничестве с другими партнёрами, включая французскую компанию Renault, которая владеет 36% акций Nissan». При этом представители Nissan и Renault отказались комментировать заявления главы Foxconn.

Источник:Reuters
Автор:Андрей Кадуков
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