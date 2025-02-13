Поставщик iPhone Foxconn купит долю у автопроизводителя Nissan

Такие слухи появились после того, как стало известно, что последние переговоры Nissan с Honda зашли в тупик из-за «растущих разногласий», не договорился производитель и с другим потенциальным партнёром. При этом «будущее японского автопроизводителя висит на волоске после отказа от переговоров о слиянии с Honda».

Foxconn заявила, что её целью является сотрудничество с Nissan — приобретать японскую компанию тайваньский вендор не намерен. Со стороны Nissan начался активный поиск новых партнёров после осложнения переговоров с Honda. «Сделка между Nissan и Honda могла бы создать четвёртого по величине автопроизводителя в мире», — отмечает Reuters.

И возможное сотрудничество Foxconn с Nissan обусловлено положением первой на рынке. Foxconn — крупнейший контрактный производитель электроники, производитель iPhone, «также заинтересован в сотрудничестве с другими партнёрами, включая французскую компанию Renault, которая владеет 36% акций Nissan». При этом представители Nissan и Renault отказались комментировать заявления главы Foxconn.