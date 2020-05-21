Появились свежие подробности об электрической версии внедорожника Hummer

Так, судя по размещенному в сети видео, передняя часть крыши новинки будет выполнена в виде одной большой и сплошной панели. При этом тот факт, что в конструкции все же имеется балка и центральная опора, намекает на разделение задней части на две панели. При этом, по всей видимости, Hummer EV будет выпускаться в трех вариантах: с одним, двумя и тремя электрическими моторами.

Самая мощная версия будет иметь “под капотом” 1 000 лошадиных сил, при этом крутящий момент автомобиля будет равняться 11 500 Н·м. Более того, представители автопроизводителя заявили, что несмотря на свой внушительный вес, внедорожник сможет разгоняться от 0 до 96 км/ч всего за 3 секунды!

Напомним, что дата выхода Hummer EV, как планировалось ранее, намечен на 2021 год.