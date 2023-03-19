Появилось видео с испытанием китайского летающего автомобиля

На видео показан универсал, на котором кроме стандартного колёсного шасси установлено 4 винта, как у квадрокоптеров. Винты большие, скорость набирают в течение минуты.

В рамках испытания машину попытались зафиксировать в воздухе на одном месте, но «гибрид» покачивался. Затем машина пролетела немного вперёд, и не разворачиваясь, вернулась в исходное положение и достаточно неуклюже приземлилась.

Инсайдеры оценили проблемы летающего автомобиля. По их мнению, агрегат нуждается в доработке. Летающий автомобиль нужен для избавления городов Китая от шумового загрязнения и разгрузки автомагистралей. Но на деле винты вращаются очень шумно, кроме того, создаются сильные воздушные потоки, гнущие деревья.