Появилось видео с испытанием китайского летающего автомобиля

Появилось видео с испытанием китайского летающего автомобиляНо машина создаёт сильный ветер
Портал Gizmochina опубликовал видео с испытанием гибридного автомобиля компании XPeng, который предназначен для проезда по дорогам общего пользования, и может летать как вертолёт.
Фото: FLYING CAR Xpeng prototype
На видео показан универсал, на котором кроме стандартного колёсного шасси установлено 4 винта, как у квадрокоптеров. Винты большие, скорость набирают в течение минуты.
В рамках испытания машину попытались зафиксировать в воздухе на одном месте, но «гибрид» покачивался. Затем машина пролетела немного вперёд, и не разворачиваясь, вернулась в исходное положение и достаточно неуклюже приземлилась.
Инсайдеры оценили проблемы летающего автомобиля. По их мнению, агрегат нуждается в доработке. Летающий автомобиль нужен для избавления городов Китая от шумового загрязнения и разгрузки автомагистралей. Но на деле винты вращаются очень шумно, кроме того, создаются сильные воздушные потоки, гнущие деревья.