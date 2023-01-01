Правда ли что в России планируют построить «летающий автомобиль»

Прототип циклолёта, или циклокара, весит 60 кг. Для будущих «летающих авто» уже создан двигатель, испытанный в аэродинамических трубах. Будущая машина близка по всем характеристикам к обычным автомобилям.

Для заправки таких машин подойдёт практически любое топливо, двигатель нужен менее мощный, чем для использующихся сейчас мультикоптеров. Это говорит о возможности циклокара нести больше полезной нагрузки.

Испытания машины прошли успешно. «Летающий автомобиль» может приземляться на любую поверхность, в том числе под углом. Циклолёты могут почти вплотную подлетать к вертикальным поверхностям, что позволяет использовать их как такси или технику для МЧС.

Сообщается, что проект по изготовлению этих машин в натуральную величину стартует в начале следующего года. А в 2027 году состоится презентация новинки.