ferra.ru
Авто
Сегодня 18:16

Представлен аккумулятор, с помощью которого электромобили смогут проезжать до 880 км на одном заряде

Массовое производство новинки намечено уже на 2021 год
Как стало известно, китайская компания Honeycomb Energy буквально сегодня официально представила свои аккумуляторные батареи нового поколения — с одним из них электромобили смогут проезжать до 880 км на одном заряде.

В рамках прошедшей презентации было продемонстрировано две модели аккумуляторов: на 115 Ач и плотностью энергии 245 Вт/кг, а также на 226 Ач и плотностью энергии 240 Вт/кг. Что интересно, именно вторая модель способна сделать так, чтобы электромобили будущего могли совершать путешествия длиной в 880 км всего лишь на одной-единственной зарядке. Не меньше запаса хода удивляет и ресурс обеих батарей: он составляет 15 лет службы и 1,2 млн километров. Массовое производство обоих аккумуляторов начнется уже в 2021 году.

Стоит отметить, что Honeycomb Energy — далеко не новая компания в мире электроавтомобилей. Она занимается различными исследованиями в данной области еще с 2012 года, а в 2018 году компания стала независимым поставщиком аккумуляторных батарей.

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