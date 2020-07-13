Авто
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Представлен первый автомобиль с операционной системой Huawei
Компания намерена внедрить ее во множество других автомобилей, в том числе и выпускаемых Audi
В сети появилась информация о том, что в Китае был представлен первый автомобиль от местного производителя BYD с операционной системой Huawei - HiCar.
Операционная система для автомобилей создавалась на базе другого продукта компании - HarmonyOS. Именно данная платформа был разработана китайским технологическом гигантом в ответ на санкции со стороны США, за которыми последовал запрет на использование продукции Google, в том числе и Android. Что интересно, HiCar является первым решением Huawei для сетей пятого поколения 5G в автомобилях.
Китайская компания уже заявила, что в будущем она намерена начать сотрудничество со множеством различных производителей авто - это должно привести к тому, что HiCar появится более чем в 120 моделях автомобилей таких брендов как Audi, BYD, GAC и BAIC.