Представлен первый автомобиль с операционной системой Huawei

Операционная система для автомобилей создавалась на базе другого продукта компании - HarmonyOS. Именно данная платформа был разработана китайским технологическом гигантом в ответ на санкции со стороны США, за которыми последовал запрет на использование продукции Google, в том числе и Android. Что интересно, HiCar является первым решением Huawei для сетей пятого поколения 5G в автомобилях.