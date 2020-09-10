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Представлен прототип гибрида велосипеда и электромобиля
Выглядит футуристично и очень необычно
В сети появилась информация о том, что немецким производителем Canyon был представлен прототип новейшего гибрида велосипеда и электромобиля. На данном транспорте можно передвигаться как по велодорожке, так и по автомобильной дороге.
Разработчики уже называют собственный продукт “революционной альтернативой и автомобилю, и велосипеду”. В качестве основной причины для этого они называют то, что, в отличие от велосипеда, человек закрыт от ветра и дождя, к тому же имеет дополнительное место для вещей, но при этом, в отличие от автомобиля, их устройство более чистое и маневренное.
Внутри водитель располагается так же, как и в обычном автомобиле. Но, что важно, транспортное средство управляется при помощи двух специальных джойстиков под сиденьем. Что интересно, необычный “велоэлектромобиль” имеет два скоростных режима: до 25 км/ч на велодорожке при использовании педалей и до 60 км/ч в “автомобильном” режиме.