Представлен прототип гибрида велосипеда и электромобиля

Разработчики уже называют собственный продукт “революционной альтернативой и автомобилю, и велосипеду”. В качестве основной причины для этого они называют то, что, в отличие от велосипеда, человек закрыт от ветра и дождя, к тому же имеет дополнительное место для вещей, но при этом, в отличие от автомобиля, их устройство более чистое и маневренное.