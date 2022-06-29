Представлен российский электромобиль отечественной сборки

Максимальная нагрузка грузовика составляет 1025 кг — это позволяет говорить о грузоподъёмности в 398-475 кг. При этом мощность двигателя авто — 5,4-6,8 л.с., а ёмкость литиевой батареи — 105 или 206 Ач. Этого хватает на 80 и 107 км пути соответственно.

Заявляется о старте продаж электрогрузовика в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Белгороде и Уфе.