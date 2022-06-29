Представлен российский электромобиль отечественной сборки

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Представлен российский электромобиль отечественной сборкиУ которого при этом имеется китайский аналог
В Сети появилась информация об успешной сертификации миниатюрного электрического грузовика Kangaroo Electro. Модель является российской разработкой, которая к тому же собирается в Калужской области.
Сообщается, что транспортное средство создано по образу аналогичных грузовиков, произведённых китайской компанией Qingzhou Runhorse Holding. Что интересно, Kangaroo Electro уже поступил в продажу по цене от 1,06 до 1,64 млн рублей.
Максимальная нагрузка грузовика составляет 1025 кг — это позволяет говорить о грузоподъёмности в 398-475 кг. При этом мощность двигателя авто — 5,4-6,8 л.с., а ёмкость литиевой батареи — 105 или 206 Ач. Этого хватает на 80 и 107 км пути соответственно.
Заявляется о старте продаж электрогрузовика в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Белгороде и Уфе.