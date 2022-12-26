Представлена сверхбыстрая зарядка для электромобилей. От 10 до 80% всего за 12 минут

По словам компании, новое поколение станций способно заряжать электромобили на от 10 до 80% всего за 12 минут. В этом ей поможет сверхбыстрое 800 В зарядное устройство под названием Power Charger 3.0 — именно оно обеспечивает такие скорости пополнения аккумулятора авто.

Представители бренда также рассказали, что станция Nio Generation 3.0 может хранить энергию для 21 аккумулятора и выполнять 408 зарядок в день.

Nio планирует начать повсеместную установку этих станций в марте 2023 года. Цель компании — иметь 1700 собственных станций в Китае и 120 в Европе к концу следующего года.

Стоит отметить, что на сегодняшний день ни один из существующих автомобилей Nio не поддерживает новую 800-вольтовую архитектуру.