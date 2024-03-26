Представлены виброгрузовики для поиска энергии под землей

Немецкая компания Herrenknecht AG представила специальные виброгрузовики для разведки месторождений геотермальной энергии.

Эти необычные машины похожи на типичные грузовики, но из них выезжает специальная платформа. Она-то и создает сейсмические волны, проходящие сквозь землю. Специальные датчики ловят отражение этих волн и на их основе составляют картину того, что творится у нас под ногами.

Данная технология поможет искать «горячие точки» – места скопления тепла глубоко под землей. Там можно пробурить скважину, пустить воду и получать на выходе перегретый пар. С его помощью можно крутить турбины и вырабатывать экологически чистую электроэнергию.

Уже в этом году необычные виброгрузовики начнут тестировать, а в 2025 году может стартовать их серийное производство.