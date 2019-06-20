Продажи бортового компьютера Яндекс.Авто стартовали

Компания Яндекс объявила о начале продаж бортового компьютера Яндекс.Авто в Москве и Санкт-Петербурге.

Одновременно с запуском продаж в этих городах открылись сертифицированные сервисные центры, где можно установить устройство и получить гарантийное обслуживание.

Андрей Василевский, директор по развитию бизнеса Авто, пояснил: «В январе мы выпустили Яндекс.Авто — бортовой компьютер, с помощью которого можно подключить свою машину к интернету. Вместе с устройством мы предоставляем всё необходимое, чтобы начать пользоваться Яндекс.Авто сразу после покупки: бесплатную установку в сервисном центре, модем и SIM-карту с интернетом от МТС, полгода подписки на Яндекс.Музыку, а также дальнейшую техническую поддержку. Мы рады запустить продажи в Москве и Санкт-Петербурге — так ещё больше водителей смогут установить Яндекс.Авто в своём городе. Устройство продается и в других регионах: Великом Новгороде, Калуге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Тюмени».

Бортовой компьютер от Яндекса устанавливается вместо штатной мультимедийной системы автомобиля. Сейчас он совместим с шестнадцатью моделями Renault, Lada, Volkswagen, Toyota, Kia, Škoda, Mitsubishi, Hyundai, Nissan. Яндекс.Авто бесплатно доставят, а позже — установят в специальном сервисном центре. Количество таких центров в Москве и Санкт-Петербурге будет расти.