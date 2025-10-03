Продажи электрокаров Tesla резко выросли накануне отмены налоговых льгот

В США такие вендоры получали субсидии на скидки в $7500 на новые машины и $4000 на подержанные. Однако всё это закончилось, поэтому покупатели ринулись брать машины до подорожания.

Но акционеров Tesla это не впечатлило, так как такие продажи вряд ли удастся повторить. Компания реализовала 497 099 машин по всему миру, что на 7,4% больше, чем годом ранее, превысив прогнозы аналитиков, но это привело к сокращению запасов. Инвесторы ожидают роста стоимости Tesla благодаря таким перспективным проектам, как роботакси, ИИ и робототехника, которые, по словам Маска, будут способствовать увеличению стоимости компании. Однако, несмотря на высокие продажи в сентябре, поставки электромобилей в первой половине 2025 года оказались слабыми.

Прекращение налоговых льгот на электромобили в США в сентябре вызвало увеличение спроса со стороны конкурентов, таких как General Motors, Ford и Hyundai. Продажи наиболее популярных моделей Tesla: Model Y и Model 3, выросли на 9,4%, в то же время другие модели показали снижение на 30%. Tesla внедрила 12,5 ГВт-ч энергетических продуктов, включая новую систему Megablock.