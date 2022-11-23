Продажи российского электромобиля «Атом» начнутся уже в 2025 году

Продажи российского электромобиля «Атом» начнутся уже в 2025 годуА первая демонстрация — в 2023-м
Глава российского стартапа «Кама» Харальд Грюбель раскрыл планы на выпуск новейшего отечественного электромобиля «Атом». Авто планируют начать продавать уже в 2025 году.
Планами на будущее руководитель поделился в рамках круглого стола «Электродвижение как новая парадигма мира» на форуме ATOMEXPO 2022. Там же он заявил, что на 2023 год у «Камы» имеются планы по демонстрации функционального прототипа «Атома».
Пора обратить внимание не только на улучшение технических характеристик автомобиля, важной задачей становится изменение формата отношений между человеком и электромобилем.
Известно, что при создании «Атома» компания учитывает ключевые потребности молодого поколения. Над проектом трудится огромный штат, включающий в себя более 250 автомобильных конструкторов и IT-разработчиков.