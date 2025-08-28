Продажи Tesla в Европе «рухнули» на 40% из-за китайских машин BYD

Как пишет CNBC, конкуренция со стороны китайских брендов, таких как BYD, усиливается, и они активно расширяют своё присутствие в Европе, предлагая конкурентоспособные цены. А Tesla стабильно сталкивается с рядом проблем, включая отсутствие новых моделей и испорченную репутацию, пострадавшую из-за заявлений Илона Маска и его связей с администрацией Трампа.

Выручка компании во втором квартале 2025 года по всему миру снизилась, и Маск предупредил о предстоящих трудных периодах. Возможно, для выхода из ситуации, Tesla планирует представить более доступный электромобиль во второй половине 2025 года, что, как надеются инвесторы, приведёт к увеличению продаж.

Судя по всему, тенденция на европейском рынке электромобилей касается не только Tesla, так как, по данным JATO Dynamics, китайские бренды заняли рекордную долю рынка в 5% в Европе за первое полугодие. Другие европейские автопроизводители также отметили снижение продаж в июле, включая Jeep (Stellantis), Hyundai, Toyota и Suzuki. В то же время, количество регистраций новых автомобилей возросло в Volkswagen, BMW и Renault Group.