Произведённые в Китае электрокары Tesla получат ИИ DeepSeek

Заявлено о внедрении инноваций, таких как китайский ИИ DeepSeek и голосовой помощник Doubao. Первой моделью, которая уже получила заявленные технологии, стала Tesla Model YL.

DeepSeek в электрокарах Tesla будет функционировать как интеллектуальный чат-бот и голосовой ассистент, что позволит взаимодействовать с интерактивный системой машины как с мобильным приложением. Ассистент Doubao будет активироваться по голосовой команде «Привет, Tesla», с его помощью можно будет управлять ключевыми функциями электромобиля.