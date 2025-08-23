Произведённые в Китае электрокары Tesla получат ИИ DeepSeek

Опубликовано 23 августа 2025, 20:221 мин.
Произведённые в Китае электрокары Tesla получат ИИ DeepSeekРазработанный китайской компанией ByteDance
Tesla в своём пресс-релизе объявила о начале стратегического партнёрства с китайским автопроизводителем ByteDance для локализации производственных процессов и внедрения ИИ в свои электромобили, собранные в Китае.
© TeslaNewswire / X
Заявлено о внедрении инноваций, таких как китайский ИИ DeepSeek и голосовой помощник Doubao. Первой моделью, которая уже получила заявленные технологии, стала Tesla Model YL.
DeepSeek в электрокарах Tesla будет функционировать как интеллектуальный чат-бот и голосовой ассистент, что позволит взаимодействовать с интерактивный системой машины как с мобильным приложением. Ассистент Doubao будет активироваться по голосовой команде «Привет, Tesla», с его помощью можно будет управлять ключевыми функциями электромобиля.