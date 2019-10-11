Производитель бытовой техники Dyson отказался от проекта по созданию собственного электромобиля

Проект было решено закрыть спустя два года после начала работы над ним. По словам Дайсона, команда Dyson Automotive сумела разработать превосходный автомобиль, который, к сожалению, не смог бы выжить в реалиях современного рынка — говоря более простым языком, производство фирменного электромобиля было бы слишком дорогим и как итог — массовый покупатель не смог бы позволить себе подобную покупку.