Производитель бытовой техники Dyson отказался от проекта по созданию собственного электромобиля
Проект было решено закрыть спустя два года после начала работы над ним. По словам Дайсона, команда Dyson Automotive сумела разработать превосходный автомобиль, который, к сожалению, не смог бы выжить в реалиях современного рынка — говоря более простым языком, производство фирменного электромобиля было бы слишком дорогим и как итог — массовый покупатель не смог бы позволить себе подобную покупку.
Напомним, что об инициативе по разработке собственного электрического автомобиля компания Dyson объявила осенью 2017 года. На тот момент речь шла о том, что для реализации задуманного будет выделено около 2,7 млрд долларов. В дальнейшем начали появляться сообщения, что компания столкнулась с проблемами при поиске инвесторов — компания занималась поиском покупателя на проект, но в конечном итоге усилия результата не принесли.