Производитель игровых консолей показал свой новый электромобиль

Электрический внедорожник оснащен датчиками по всему корпусу, включая датчики изображения CMOS и LiDAR для системы помощи водителю. Sony заявляет, что уже проводит испытания в Европе. Внутри установлены “датчики времени вождения” для аутентификации водителя, а также поддержка интуитивных жестов и голосовых команд. Автомобиль также будет иметь связь 5G для обеспечения возможности обновления по воздуху и удаленного управления, над чем Sony в настоящее время работает со своими партнерами.

Хотя Vision-S 02 на данный момент является лишь прототипом, Sony имеет амбиции стать игроком в индустрии электромобилей и продавать свои автомобили широкой публике. Этой весной она создаст дочернюю компанию "Sony Mobility Inc." и будет изучать возможность выхода на рынок электромобилей. Пока неясно, сможет ли она действительно выпустить свои автомобили Vision-S. Однако стоит отметить, что Sony тестирует свой электрический седан на дорогах общего пользования в Европе с декабря 2020 года, а также начала проверочные испытания безопасности и удобства использования технологии визуализации и зондирования автомобиля.