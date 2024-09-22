Производитель летающих электромобилей начнёт выпускать авиационные детали

Alef Aeronautics разрабатывает данную технологию уже с 2015 года и стремится создать доступное по цене транспортное средство, способное передвигаться как на дорогах, так и в воздухе. Был разработан прототип Model A с дальностью полёта до 110 миль (177 км) и запасом хода на дорогах до 200 миль (322 км).

Цена этого электромобиля составляет $300 тысяч. В октябре 2022 года начался приём предварительных заказов, а к концу года было забронировано 440 мест. Также в том же году летающий электромобиль Alef получил сертификат лётной годности от Федерального управления гражданской авиации США (FAA), став первым транспортным средством в своём роде, имеющим официальный статус.