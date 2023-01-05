Производитель мобильных чипов Qualcomm представил единый процессор для беспилотных автомобилей и развлечения в салоне

Как заявил глава автомобильного подразделения Qualcomm Накул Дуггал, раньше этими функциями управляли разные процессоры, но сейчас всем функционалом будет «заведовать» одна платформа, что позволит уменьшить объём памяти, снизить затраты на аппаратное обеспечение и в целом снизить расходы на разработку.

Кроме того, Дуггал отметил, что благодаря появлению электромобилей и увеличению масштабов использования автономных функций в автомобильной отрасли в целом, растёт количество чипов, используемых автопроизводителями. Поэтому автомобильный рынок является ключевой областью роста для производителей чипов.