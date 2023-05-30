Производитель жёлтых школьных автобусов начнёт выпускать электрические модели

Компания с 1927 года производит легендарные жёлтые школьные автобусы. Принято решение собирать в год до 5 тысяч электробусов Vision на 77 пассажиров и All American на 84 пассажира, аналогов моделей с ДВС. Для этого в штате Джорджия открылся «Центр сборки электромобилей» площадью более 12 тыс. кв. м, на котором будут собирать новые автобусы — со 100 до 5 тысяч.

Машины будут оснащаться аккумулятором ёмкостью 155 кВт/ч, обеспечивающим запас хода порядка 190 км. Для подзарядки необходимо от 3 до 8 часов.

Электробусы поспособствуют снижению выбросов в атмосферу и экономии на топливе. Как отметил Хорлок, школьные автобусные маршруты фиксированы, потому вполне подойдут для ограниченных по дальности пробега электрических моделей.