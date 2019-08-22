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Авто
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Производители автомобилей начали запрещать использовать их спортивные автомобили в играх о нелегальных гонках

На самом деле все как всегда упирается в деньги
Недавно был оглашен полный список автомобилей, которые попадут в игру Need For Speed Heat. Тогда пользователь Twitter под ником jacoja06 поинтересовался у производителя автомобилей Toyota, где их машины, на что получит ответ от официального британского аккаунта компании: *”в GT Sport, где нет нелегальных гонок”*. И это выглядит забавно, учитывая тот факт, что почти все террористы ИГИЛ (организация запрещена в РФ) используют автомобили этой марки, но японцев это не волнует.

Также возникают вопросы, если компания была честна с пользователем Twitter, то почему в Forza Motorsport 7 нет ни одной дорожной Toyota или Lexus? Да и в той же Project Cars 2 есть только 86 автомобиля из первой части, основанные на Toyota. Зато в серии игр Gran Turismo Sport новые автомобили компании добавляются чуть ли не каждый месяц. Такое положение дел наводит на определенные мысли, касательно сделки между Sony и Toyota.

Спустя какое-то время после ответа в британском Twitter-аккаунте Toyota, компания принесла свои извинения, отметив, что ее сотрудники одинаково любят все гоночные игры, но на данный момент компания не готова давать лицензию кому-то помимо Gran Turismo.

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