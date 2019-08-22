Производители автомобилей начали запрещать использовать их спортивные автомобили в играх о нелегальных гонках

Также возникают вопросы, если компания была честна с пользователем Twitter, то почему в Forza Motorsport 7 нет ни одной дорожной Toyota или Lexus? Да и в той же Project Cars 2 есть только 86 автомобиля из первой части, основанные на Toyota. Зато в серии игр Gran Turismo Sport новые автомобили компании добавляются чуть ли не каждый месяц. Такое положение дел наводит на определенные мысли, касательно сделки между Sony и Toyota.