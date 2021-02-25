Производящий технику Apple завод займётся выпуском электромобилей Fisker

В рамках достигнутых договорённостей, транспортные средства на электротяге будут поставляться в страны Северной Америки, Европы, в Китай и Индию.

Отметим, что на фоне активизации Foxconn в сфере выпуска электромобилей и слухов о том, что Apple не смогла договориться с Hyundai и Nissan, напрашивается вывод, что купертиновцы в конечном итоге будут выпускать свои Apple Car также на «мощностях» давно зарекомендовавшего себя партнёра.