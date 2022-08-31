Против Tesla подали иск на 5 миллионов долларов из-за дефекта в электромобилях компании

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Против Tesla подали иск на 5 миллионов долларов из-за дефекта в электромобилях компанииНо есть шансы, что сумма станет ещё больше
Окружной суд США Северного округа Калифорнии получил иск от жителя штата. В нём он требует от Tesla компенсации в размере 5 млн рублей из-за технических проблем автомобиля бренда.
Юристы Bursor & Fisher заявляют, что их клиент неоднократно сталкивался со случаями фантомного торможения Tesla Model 3. Сообщается, что находящийся на трассе на автопилоте электрокар внезапно и без причины замедлялся.
По мнению обнаружившего данный дефект пользователя, его устранение должно покрываться базовой гарантией. При этом он также утверждает, что в самой Tesla знали о проблеме, просто предпочли закрыть на неё глаза, отказавшись инициировать отзывную кампанию.
Более того, компания Маска отказалась бесплатно заменять оборудование, заявил истец.
Представители Bursor & Fisher потребовали от Tesla не только возмещения ущерба, но и призвали других пострадавших связаться с ними. Они хотят переквалифицировать иск в коллективный.