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Опубликовано 30 октября 2024, 09:00
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Прототип электрокара Xiaomi SU7 Ultra побил рекорд скорости на трассе Нюрбургринг

Обогнал даже абсолютного рекордсмена
На прошедших соревнованиях среди электромобилей на гоночной трассе Нюрбургринг в Германии дебютировал прототип EV от Xiaomi SU7 Ultra. Эта машина побила скоростные рекорды всех четырёхдверников, когда-либо ездивших на трассе Нюрбургринг.
Прототип электрокара Xiaomi SU7 Ultra побил рекорд скорости на трассе Нюрбургринг

© Xiaomi

Время заезда составило 6 минут и 46,874 секунды, что стало абсолютным рекордом. SU7 Ultra обошёл Porsche Taycan Turbo GT, Tesla Model S и даже абсолютного рекордсмена Нюрбургринга — хорватский беспилотник Rimac Nevera.

Xiaomi SU7 Ultra может разогнаться от 0 до 100 км/ч за 1,97 секунды и от 0 до 200 км/ч за 5,96 секунды, а максимальная скорость составляет более 350 км/ч.

При этом Xiaomi представила прототип, а не серийную модель, в силу чего результаты заезда сравнивать некорректно. Об этом высказались ряд экспертов.

В свою очередь, результаты соревнований прокомментировал глава Xiaomi Лэй Цзюнь. По его словам, дебют прототипа «знаменует собой не только выдающееся достижение, но и начало захватывающей новой главы».

Заезд на трассе Нюрбургринг прошёл 28 октября, серийная модель должна быть представлена 29 октября.