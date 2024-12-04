Проявилась проблема головного света Tesla Cybertruck во время снегопада

Изначально об этом владелец нового электромобиля Tesla Джо Фэй рассказал в видео на TikTok. Фэй посетовал, что Cybertruck имеет конструктивный дефект головного света (либо это ошибочная задумка конструкторов), проявляющийся зимой.

Проблема заключается в том, что передние фары установлены в виде тонкой полоски, которая расположена в специальной нише. Во время снегопада снег забивается в эту нишу, заполняя пространство между бампером и фарами, и блокирует свет. Вероятно, это дефект неустраним.

По словам автовладельца, снег забивает нишу с фарами сильнее, когда машина стоит на парковке. Фэй в ролике не раз подчеркнул, что не может поверить, что дизайнеры Tesla при проектировании Cybertruck допустили столь грубую ошибку.

«Очевидно, что если машина просто стоит, снег будет скапливаться прямо здесь и закрывать фары. Это определённо проблема», — подытожил Фэй.