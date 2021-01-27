Qualcomm представила чипы для «умных» автомобилей будущего

Новая линейка состоит из трёх решений: Performance для транспортных средств начального уровня, Premiere для «среднячков» и Paramount для автомобилей премиального сегмента, пишет CNET. Построены все три чипа по нормам 5-нм техпроцесса, что обеспечивает как высокую производительность, так и достойную энергоэффективность.

В Snapdragon Automotive Cockpit 4 gen ИТ-гигант улучшил графику, расширил мультимедийные возможности и добавил более продвинутую технологию компьютерного зрения и ИИ. Всё это позволит автомобилям на базе новых чипов Qualcomm лучше ориентироваться на местности. Выйти же они должны в течение ближайших нескольких лет.