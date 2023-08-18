Работники Tesla назвали заводы компании «производственным адом»Но сам автопроизводитель всё отрицает
Tesla столкнулась с критикой со стороны своих сотрудников. Известно, что Илон Маск, глава компании, высоко ценит совершенство и ставит перед своими работниками амбициозные задачи. Однако недавние отчёты показывают, что такой подход имеет свою цену.
Сотрудники рассказали о чрезмерно долгих рабочих часах, небезопасных условиях труда, домогательствах и даже огненных происшествиях на производстве.
Некоторым из них приходилось работать более 12 часов в сутки, а затем спать прямо на полу. Были случаи, когда работники теряли сознание от обезвоживания, а одному из них даже придавило ногу автомобилем на конвейере.
Помимо этого, завод Tesla в Фримонте, штат Калифорния, был обвинён в нарушении правил безопасности. Травматизм на этом заводе был выше среднего по стране.
Компания также была обвинена в неправильной классификации и недостаточной отчётности о травмах на своих объектах.
Но самое тревожное — это обвинения в расистских и сексистских домогательствах к работникам. Несмотря на все эти обвинения, Tesla отрицает все утверждения.