Работники Tesla назвали заводы компании «производственным адом»

Сотрудники рассказали о чрезмерно долгих рабочих часах, небезопасных условиях труда, домогательствах и даже огненных происшествиях на производстве.

Некоторым из них приходилось работать более 12 часов в сутки, а затем спать прямо на полу. Были случаи, когда работники теряли сознание от обезвоживания, а одному из них даже придавило ногу автомобилем на конвейере.

Помимо этого, завод Tesla в Фримонте, штат Калифорния, был обвинён в нарушении правил безопасности. Травматизм на этом заводе был выше среднего по стране.

Компания также была обвинена в неправильной классификации и недостаточной отчётности о травмах на своих объектах.

Но самое тревожное — это обвинения в расистских и сексистских домогательствах к работникам. Несмотря на все эти обвинения, Tesla отрицает все утверждения.