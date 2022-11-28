Раскрыта дальность поездки первого электрогрузовика Tesla Semi после теста авто в реальных условиях

Сообщается, что провести испытания решили в условиях максимально близких к реальным. Для этого специалисты Tesla прицепили к электрокару прицеп массой 36 740 кг. По итогу транспортное средство смогло преодолеть на одном заряде впечатляюще 804 км.

Таким образом, компания Маска смогла сдержать слово, данное ещё на первой презентации Semi в 2017 году — тогда заявлялось, что авто сможет проехать без подзарядки именно столько.

Напомним, что старт продаж электрогрузовика откладывался четыре раза подряд. И лишь совсем недавно Tesla объявила о планах передать первые грузовики заказчику 1 декабря 2022 года.