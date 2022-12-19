Раскрыта новая страна, где Tesla будет производить свои электромобили

По данным агентства, представители бренда объявят о новой точке производства уже на следующей неделе. Ожидается, что предприятие расположится недалеко от города Монтеррей. Это столица и, по совместительству, крупнейший город северо-восточного штата Нуэво-Леон.

Инсайдеры, близкие к Tesla, уточнили, что окончательные детали плана всё ещё прорабатываются. В переговорах по поводу открытия завода участвуют как правители штата, так и Министерство иностранных дел Мексики.

Отметим, что источники не сообщают, какие именно модели авто будут производиться на новом заводе. Также остаётся неизвестным, когда стартует производство.