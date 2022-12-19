Раскрыта новая страна, где Tesla будет производить свои электромобили

Раскрыта новая страна, где Tesla будет производить свои электромобилиОфициальный анонс ожидается уже со дня на день
Издание Bloomberg выяснило, что Tesla находится на финальном этапе планирования строительства нового завода за пределами США. На этот раз в Мексике.
Фото: Teslarati
По данным агентства, представители бренда объявят о новой точке производства уже на следующей неделе. Ожидается, что предприятие расположится недалеко от города Монтеррей. Это столица и, по совместительству, крупнейший город северо-восточного штата Нуэво-Леон.
Инсайдеры, близкие к Tesla, уточнили, что окончательные детали плана всё ещё прорабатываются. В переговорах по поводу открытия завода участвуют как правители штата, так и Министерство иностранных дел Мексики.
Отметим, что источники не сообщают, какие именно модели авто будут производиться на новом заводе. Также остаётся неизвестным, когда стартует производство.