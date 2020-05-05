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Раскрыта стоимость электромобиля УАЗ в классическом кузове
Позволить себе новый электромобиль сможет не каждый
Напомним, что нескольким ранее чешская компания MW Motors официально представила электромобиль УАЗ в классическом кузове. Сейчас же основателем компании была раскрыта стоимость внедорожника MWM Spartan.
Известно, что новый электромобиль оснащен 163-сильным электродвигателем с крутящим моментом 600 Нм. Издание Auto Motor und Sport опубликовало материал, в котором сообщается о том, что компания предусмотрела порядка двух вариаций аккумуляторов. Так, если базовая версия предполагает батарею на 55 кВтч, благодаря чему водители смогут эксплуатировать автомобиль без подзарядки порядка 200 км, то вторая модификация рассчитана на 90 кВтч.
Электромобиль УАЗ в классическом кузове оценен в 40 тыс евро, что в пересчете на российские рубли составляет более 3 млн.