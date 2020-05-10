Раскрыта внешность нового автомобиля KIA Optima GT

Судя по опубликованным фотографиям, новая модель получила обновленное оформление переднего бампера. Кроме того, новая KIA Optima GT имеет изменения в патрубках глушителей двигателя, а также в 19-дюймовых колесных дисках. Что касается технических характеристик, сообщается, что автомобиль получил новый турбомотор, рассчитанные на 290 лошадиных сил с крутящим моментом в 455 Нм, а также полный привод.