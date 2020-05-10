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Раскрыта внешность нового автомобиля KIA Optima GT
Ожидается, что официальная презентация состоится через несколько недель
Издание The Korean Car Blog, опубликовало материал, благодаря которому была раскрыта внешность нового автомобиля KIA Optima GT. Предполагается, что новинку должны официально продемонстрировать через несколько недель, однако уже сейчас можно посмотреть, как она будет выглядеть.
Судя по опубликованным фотографиям, новая модель получила обновленное оформление переднего бампера. Кроме того, новая KIA Optima GT имеет изменения в патрубках глушителей двигателя, а также в 19-дюймовых колесных дисках. Что касается технических характеристик, сообщается, что автомобиль получил новый турбомотор, рассчитанные на 290 лошадиных сил с крутящим моментом в 455 Нм, а также полный привод.
Ожидается, что официальный анонс самой мощной версии KIA Optima GT состоится через несколько недель.