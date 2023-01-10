Раскрыты характеристики и цена первого электромобиля Xiaomi

Свежая же утечка и вовсе раскрыла подробности об электроавто китайского бренда, а также его примерную цену.

Так, например, судя по данным инсайдеров, первым автомобилем Xiaomi станет седан среднего размера, который будет доступен в двух версиях: базовой на 400 В и более дорогой на 800 В.

Первый электромобиль Xiaomi имеет кодовое название Modena, а подробности о нём были обнародованы китайской платформой Jiemian.com. В основу устройства лягут ИИ-чипы Qualcomm и Nvidia Orin X.

Самое интересное, что анонс автомобиля может состояться уже в 2023 году, а полноценный релиз состоится в 2024-м. Цена же модели составит от 38 383 долларов.