Раскрыты первые характеристики новой российской плавающей бронемашины

Как отмечает источник со ссылкой на представителя «Военно-промышленной компании» Сергея Суворова, МБПМ — не только новая машина, но и инициатива производителя. «С советских времён такого класса машинами у нас никто не занимался. Она плавает, хорошо защищена. Лобовая проекция защищает от попадания бронебойной пули калибра 12,7 мм. Также была повышена минная защищённость, при этом машина обладает хорошей манёвренностью», — подчеркнул Суворов.

Сейчас штатное оборудование машины — дистанционно-управляемый боевой модуль «Арбалет-ДМ» с пулемётом. Предусмотрена установка дополнительного специализированного оборудования, в то числе для разведывательных целей, чтобы использовать её в качестве плавающей БРМ.