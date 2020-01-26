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Сегодня 16:04
Разнообразие электромобилей не влияет на рост общего числа их продаж
И это нарушает прогнозы экспертов отрасли
Глава консалтингового агентства AlixPartners Марк Уэйкфилд рассказал о том, что несмотря на заметный рост разновидности моделей электромобилей на рынке США, это практически никак не влияет на то, как растут общие объемы продаж подобных девайсов.
”Количество доступных моделей с батарейным питанием в прошлом году увеличилось более чем вдвое, но продажи электромобилей не сильно изменились. Это вызывает беспокойство”, — рассказал Уэйкфилд, отметив тем самым достаточно странную ситуацию, в рамках которой прогнозы экспертов отрасли не сбываются.
По мнению специалистов, связанных с анализом отрасли, это связано с тем, что цена, которую производители просят за свои электромобили, пускай и не в разы, но все же превосходит таковую у автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Также важно понимать, что правительство Соединенных Штатов отменяет субсидии на некоторые модели электромобилей, которые пользуются особым успехом у покупателей.