Разнообразие электромобилей не влияет на рост общего числа их продаж

”Количество доступных моделей с батарейным питанием в прошлом году увеличилось более чем вдвое, но продажи электромобилей не сильно изменились. Это вызывает беспокойство”, — рассказал Уэйкфилд, отметив тем самым достаточно странную ситуацию, в рамках которой прогнозы экспертов отрасли не сбываются.

По мнению специалистов, связанных с анализом отрасли, это связано с тем, что цена, которую производители просят за свои электромобили, пускай и не в разы, но все же превосходит таковую у автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Также важно понимать, что правительство Соединенных Штатов отменяет субсидии на некоторые модели электромобилей, которые пользуются особым успехом у покупателей.