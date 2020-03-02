Разработан самый дешевый электромобиль

Бюджетность нового электрокара Ami обусловлена использованием одинаковых деталей как в передней части кузова, так и в задней. Также автомобиль оснастили идентичными дверьми, что и позволило компании установить минимальную стоимость. Сообщается, что за счет того, что Ami заряжается от 6-киловаттного электродвигателя, его можно по праву назвать квадроциклом.

Стоит отметить, что максимальная скорость, которую может обеспечить компактный электрокар, достигает 45 км, в то время как максимальная дальность поездок составляет 70 км. В Citroën сообщили, что данная модель разработана для поездок в рамках города.