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Авто
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Разработан сервис, предлагающий пользователям электромобили по подписочной системе

Полномасштабный запуск в 2021 году
Компания Canoo официально объявила о том, что она работает на системой, благодаря которой сможет первой в мире предложить пользователям электромобили исключительно по подписной модели. На этой неделе компания презентовала свой первый электромобиль.

Сама себя Canoo называет “Netflix of cars”, что можно вольно перевести как “Netflix от мира автомобилей”. Представленный же автомобиль оснащен самыми современными системами, призванными помочь водителю, в том числе при помощи слежения за его состоянием. Для этих целей в общей сложности используется семь камер, пять радаров и 12 ультразвуковых датчиков. Дальность поездки электромобиля от одного заряда составляет 400 км, при этом на то, чтобы восполнить батарею с 0 до 80% у него уйдет не более 30 минут.

По словам компании, она планирует начать тестирование своих автомобилей в самое ближайшее время, запуск коммерческого сервиса, который позволит каждому из нас заиметь подписку на электромобиль, ожидается в 2021 году. Первым городом, в котором Canoo начнет свою работу, станет Лос-Анджелеса.

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