Разработана батарея для электрокаров, заряжающаяся за 5 минут

Для того, чтобы подогреть интерес возможных инвесторов к разработке была подготовлена опытная партия таких батарей малого размера, которыми оснастили электроскутер. Время зарядки аккумуляторов составляет всего пять минут, чего достаточно для осуществления поездки длиной в 300 км.

Известно, что в новой батарее StoreDot заменили графит в аноде элемента на полупроводниковые наночастицы, ионы в которых передвигаются с увеличенной скоростью, а также подвергаются меньшему сопротивлению. Предполагается, что за 1000 циклов перезарядки StoreDot потеряет в емкости максимум 20%.