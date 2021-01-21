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Разработана батарея для электрокаров, заряжающаяся за 5 минут
Чего хватит для поездки на расстояние в 300 км
Израильская компания StoreDot, совместно со специалистами китайской EVE Energy, разработала батарею для электрокаров, которая может решить одну из ключевых проблем подобных машин - продолжительное время зарядки. Так, по словам специалистов, время зарядки новой батареи составляет всего пять минут.
Для того, чтобы подогреть интерес возможных инвесторов к разработке была подготовлена опытная партия таких батарей малого размера, которыми оснастили электроскутер. Время зарядки аккумуляторов составляет всего пять минут, чего достаточно для осуществления поездки длиной в 300 км.
Известно, что в новой батарее StoreDot заменили графит в аноде элемента на полупроводниковые наночастицы, ионы в которых передвигаются с увеличенной скоростью, а также подвергаются меньшему сопротивлению. Предполагается, что за 1000 циклов перезарядки StoreDot потеряет в емкости максимум 20%.