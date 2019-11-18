Разработчики объединят пассажиров беспилотников в игре в виртуальной реальности

По мнению экспертов, распространение беспилотных автомобилей приведет к тому, что водители и пассажиры получат куда большее количество свободного времени, чем у них есть сейчас. И это самое время они смогут с удовольствием проводить в виртуальной реальности, подключаясь к игровым сессиям пассажиров других беспилотников. Важно при этом отметить, что речь идет о беспилотных автомобилях третьего уровня, которые могут самостоятельно принимать решения, основываясь не на онлайн-картах, а непосредственно анализируя ситуацию на дороге при помощи собственных датчиков.

Разработчики уже сейчас создали на базе собственной платформы три игры, основанные на технологии связи между беспилотными автомобилями и технологии анализа положения головы. Благодаря связи между автомобилями, транспорт сможет сообщать, где он находится относительно других участников движения. Датчик движения головы же сможет предоставлять пассажирам информацию о ситуации на дороге, тем самым держа под рукой все необходимые данные.