Renault запустит полноценную онлайн-продажу автомобилей в России

Автокомпания Renault собирается запустить полноценную онлайн-продажу автомобилей на российском рынке. Об этом рассказало издание «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров одной из дилерских компаний.

Онлайн-шоурум получит более широкие возможности. С запуском купе-кроссовера Renault Arkana в мае-июне в шоуруме появится полная онлайн-оплата стоимости автомобиля и его доставка клиенту.

Renault запустила в России онлайн-шоурум в 2016 году. С 2017 года появилась возможность внести предоплату и забронировать нужную модель. Тем не менее, пока пользователи не могут выкупить автомобиль или отменить покупку. Для этого требуется приехать к дилеру.