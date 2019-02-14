Антиугон и климат-контроль для собак пришли на автомобили Tesla

Компания Tesla представила два новых режима для своих автомобилей. Первый из них называется Sentry Mode или режим сторожа. Он предназначен для предотвращения угонов и повреждений.

Режим сторожа уже начал распространятся для автомобилей Model 3, Model S и Model X, выпущенных после августа 2017 года. Его надо активировать в настройках. Система находится в режиме ожидания и активируется при появлении посторонних рядом с машиной. В режиме готовности запускается запись со встроенных камер. Если автомобилю нанесён урон, владельцу подаётся сигнал на смартфон и включается сигнализация.

Dog Mode или собачий режим устанавливает в автомобиле температуру, комфортную для собак. Активировав такой режим, владелец может отлучиться, оставив питомца в салоне. Если заряд аккумулятора упадёт ниже 20%, владелец получит оповещение.