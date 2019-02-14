Ferra
Авто
Вчера 19:39

Антиугон и климат-контроль для собак пришли на автомобили Tesla

Новые режимы уже начали распространяться

Компания Tesla представила два новых режима для своих автомобилей. Первый из них называется Sentry Mode или режим сторожа. Он предназначен для предотвращения угонов и повреждений.

Режим сторожа уже начал распространятся для автомобилей Model 3, Model S и Model X, выпущенных после августа 2017 года. Его надо активировать в настройках. Система находится в режиме ожидания и активируется при появлении посторонних рядом с машиной. В режиме готовности запускается запись со встроенных камер. Если автомобилю нанесён урон, владельцу подаётся сигнал на смартфон и включается сигнализация.

Dog Mode или собачий режим устанавливает в автомобиле температуру, комфортную для собак. Активировав такой режим, владелец может отлучиться, оставив питомца в салоне. Если заряд аккумулятора упадёт ниже 20%, владелец получит оповещение.

Комментарии

Загрузка...
Самое читаемое
Загрузка...