Роботакси Tesla будут ездить только с водителем «по соображениям безопасности»

Некоторые водители электромобилей бренда получили приглашение для участия в запуске сервиса роботакси, однако правила участия предполагают не только необходимость водителя, но и присутствие «наблюдателя за безопасностью» — сотрудника, имеющего доступ к кнопкам, позволяющим остановить автомобиль в любой момент. Этот человек будет сидеть на переднем сиденье для контроля водителя и предотвращения несчастных случаев. И это при том, что ранее Маск заявлял о работе роботакси даже без водителя.

Тестирование роботакси будет доступно с утра до ночи в пределах определённой геозоны и не будет работать при плохой погоде. Другие требования включают наличие кредитной карты, строгое соблюдение правил использования и запрет на изменение технологии. Участники также должны согласиться не публиковать в соцсетях контент, свидетельствующий об ошибочном использовании автомобиля, в противном случае им может быть отказано в доступе.