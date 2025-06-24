Роботакси Tesla выехало на встречку в первые часы после запуска в США

Камера зафиксировала, как электрокар Model Y несколько раз пытался выехать на встречную полосу. К счастью, вмешательство системы или телеоператора остановило манёвр.

Сейчас роботакси работают в ограниченной зоне города с 06:00 до полуночи. Все поездки проходят с «подстраховкой»: на переднем сиденье находится сотрудник Tesla, а каждый маршрут отслеживается удалённо.

Однако инцидент вызвал волну критики. Многие пользователи в соцсетях заявили, что такая ошибка подтверждает недостаточную зрелость системы FSD.

Для сравнения, конкурирующий сервис Waymo уже работает в четырёх городах США, включая Остин, и обладает четвёртым уровнем автономности. Их автомобили оснащены лидарами, радарами и круговыми камерами.

Tesla, напротив, полагается только на нейросети и оптические сенсоры — и подобные ошибки поднимают вопросы о безопасности такого подхода.