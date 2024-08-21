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Опубликовано 21 августа 2024, 03:00
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Роботакси Waymo надоели жителям Сан-Франциско ночными гудками

Сигналят и не дают друг другу проехать
Городская администрация Сан-Франциско в США сообщила горожанам, что работает с разработчиком роботакси Waymo из-за постоянных ночных гудков. «Умные» автономные электромобили демонстрируют несовершенство алгоритмов, отвечающих за анализ дорожной ситуации и загруженности парковочных мест.
Роботакси Waymo надоели жителям Сан-Франциско ночными гудками

© Waymo

Роботакси гудят, когда сталкиваются с препятствием при въезде или выезде с парковки, при проезде узких мест, либо когда сдают назад или движутся гуськом; также срабатывает функция безопасности, оповещающая машины, движущиеся задним ходом, о нахождении позади других автомобилей. Машины начинают издавать короткие гудки, показывая своё движение и обозначая намерения. Однако так действуют все роботакси Waymo, из-за чего не могут определить приоритет движения и создают пробку.

© Abc7news.com

Возникает замкнутый цикл, когда такси сначала обозначают свои намерения, а затем пытаются выбраться из пробки. И в основном стопор создаётся в ночное время, когда такси возвращаются на автостоянки, расположенные в спальных районах Сан-Франциско.

Проблема в том, что местные жители — добровольные участники тестирования роботакси, но, как признаются люди, они не ожидали, что тестирование принесёт такие проблемы, не давая спасть всю ночь.

В компании Waymo заявили, что пока не знают, почему функции безопасности не просчитывают действия машин для выхода из сложившейся обстановки, но работают над поиском бага и решением проблемы в целом.