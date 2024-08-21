Роботакси Waymo надоели жителям Сан-Франциско ночными гудками

Возникает замкнутый цикл, когда такси сначала обозначают свои намерения, а затем пытаются выбраться из пробки. И в основном стопор создаётся в ночное время, когда такси возвращаются на автостоянки, расположенные в спальных районах Сан-Франциско.

Проблема в том, что местные жители — добровольные участники тестирования роботакси, но, как признаются люди, они не ожидали, что тестирование принесёт такие проблемы, не давая спасть всю ночь.

В компании Waymo заявили, что пока не знают, почему функции безопасности не просчитывают действия машин для выхода из сложившейся обстановки, но работают над поиском бага и решением проблемы в целом.