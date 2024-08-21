Роботакси Waymo надоели жителям Сан-Франциско ночными гудками

Роботакси Waymo надоели жителям Сан-Франциско ночными гудкамиСигналят и не дают друг другу проехать
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Роботакси гудят, когда сталкиваются с препятствием при въезде или выезде с парковки, при проезде узких мест, либо когда сдают назад или движутся гуськом; также срабатывает функция безопасности, оповещающая машины, движущиеся задним ходом, о нахождении позади других автомобилей. Машины начинают издавать короткие гудки, показывая своё движение и обозначая намерения. Однако так действуют все роботакси Waymo, из-за чего не могут определить приоритет движения и создают пробку.
Возникает замкнутый цикл, когда такси сначала обозначают свои намерения, а затем пытаются выбраться из пробки. И в основном стопор создаётся в ночное время, когда такси возвращаются на автостоянки, расположенные в спальных районах Сан-Франциско.
Проблема в том, что местные жители — добровольные участники тестирования роботакси, но, как признаются люди, они не ожидали, что тестирование принесёт такие проблемы, не давая спасть всю ночь.
В компании Waymo заявили, что пока не знают, почему функции безопасности не просчитывают действия машин для выхода из сложившейся обстановки, но работают над поиском бага и решением проблемы в целом.