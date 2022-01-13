Роботов-доставщиков оснастили подушкой безопасности на случай столкновения с пешеходом

Nuro R3 — так называется новое поколение роботов-доставщиков — быстрее предыдущих поколений, они разгоняются до 72 км/ч, их длина чуть менее трёх метров, а ширина — около метра. Вместе с главным лазерным датчиком, установленным на крыше, который был у предшественников, новые Nuro получили ещё 4: два сверху и по одному в передней и задней частях корпуса на высоте фар.

Робот имеет два отсека для грузов с автоматическими дверцам. На случай перевозки еды в отсеках предусмотрена поддержка заданной температуры, а также режим заморозки до -5 градусов. Кроме того, беспилотники оснащены специализированными заменяемыми полками.