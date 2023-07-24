Авто
08:37, 24 июля 2023
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Росатом инвестировал более 6 млрд рублей в электромобили Атом

В компании инвестицию назвали «относительно небольшой»

Росатом инвестировал 6,2 млрд рублей в разработчика электромобилей Атом. Дочерняя компания госкорпорации — Рэнера — приобрела около 23% акций АО «Кама».

Серийное производство электромобилей Атом планируется начать в 2025 году, а последней площадкой для сборки назывался завод Москвич.

В Росатоме считают эту сделку «относительно небольшой инвестицией в перспективный проект». Они также отметили синергетический эффект для своего бизнеса по выпуску компонентов для электрокаров.

Эксперты не согласны в оценке реальной стоимости проекта: некоторые утверждают, что цена покупки Росатома соответствует рынку, в то время как другие оценивают Кама в 9-12 млрд рублей.

Производители легковых электромобилей в России, такие как Моторинвест, Москвич и Автотор, планируют производить также зарядные станции. Работы планируется начать в 2023-2024 годах.

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