Росатом инвестировал более 6 млрд рублей в электромобили Атом

Серийное производство электромобилей Атом планируется начать в 2025 году, а последней площадкой для сборки назывался завод Москвич.

В Росатоме считают эту сделку «относительно небольшой инвестицией в перспективный проект». Они также отметили синергетический эффект для своего бизнеса по выпуску компонентов для электрокаров.

Эксперты не согласны в оценке реальной стоимости проекта: некоторые утверждают, что цена покупки Росатома соответствует рынку, в то время как другие оценивают Кама в 9-12 млрд рублей.

Производители легковых электромобилей в России, такие как Моторинвест, Москвич и Автотор, планируют производить также зарядные станции. Работы планируется начать в 2023-2024 годах.