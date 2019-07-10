Роскосмос показал беспилотный трактор

Входящая в состав Роскосмоса «НПО автоматики» представило прототип трактора с системой беспилотного вождения на Международной промышленной выставке ИнноПром-2019, которая проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля 2019 года.

На беспилотном прототипе трактора отсутствуют привычные органы управления — в нем нет кабины, руля и педалей. Во время движения машина автономна и способна определять собственную локацию на местности за счет установки нескольких систем разработки «НПО автоматики».