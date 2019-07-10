Роскосмос показал беспилотный трактор

Входящая в состав Роскосмоса «НПО автоматики» представило прототип трактора с системой беспилотного вождения на Международной промышленной выставке ИнноПром-2019, которая проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля 2019 года.
На беспилотном прототипе трактора отсутствуют привычные органы управления — в нем нет кабины, руля и педалей. Во время движения машина автономна и способна определять собственную локацию на местности за счет установки нескольких систем разработки «НПО автоматики».
За движение отвечает специальный контроллер, который получает со спутника необходимую информацию для построения маршрута и обрабатывает ее. «Электронный мозг» самостоятельно принимает решения и способен обучаться в процессе работы, накапливая знания. Искусственный интеллект машины обеспечивает ее безопасное движение по траектории с оптимальными скоростями. Глазами трактора служат специальные камеры с функцией точного вождения — машинное зрение определяет препятствия и строит траекторию движения сельхозтехники. Беспилотный трактор работает в связке с системой коррекции спутникового сигнала, которая обеспечивает точность до 10 сантиметров.
По словам генерального директора «НПО автоматики», система управления универсальна и с определенными доработками ее можно установить практически любой комбайн или трактор. Он добавил, что на этапе испытаний без участия человека пока обойтись нельзя. Программу движения машине задает оператор — специалист схематично составляет маршрут и следит за правильностью выполнения задания.