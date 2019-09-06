Российская госкорпорация продаст принадлежащие ей акции Tesla

На текущий момент, по имеющимся данным, у “Роснано” на руках находится около 7 тыс акций Maxwell Technologies, которая на данный момент принадлежит компании Илона Маска. По словам Вахтерова, российская госкорпорация все еще не определилась с тем, что она будет делать с имеющимся у нее портфелем.

”Исходя из того, как конвертация будет закончена и на каких условиях, мы будем принимать решение по нашему дальнейшему присутствию в капитале Tesla. Вполне вероятна продажа акций Tesla. В течение полугода решение будет принято”, — рассказал представитель “Роснано”.