Российская компания начнёт ввозить в страну электромобили Tesla

18:47, 20 мая 2023
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Российская компания начнёт ввозить в страну электромобили TeslaСтартап договорился о прямых поставках с завода Tesla
Основатель стартапа Expocar Магомед Алиев рассказал, что в собственном дилерском центре компании россиянине вскоре смогут прибрести электромобили Tesla.
Контракт на прямые поставки заключён с заводом Tesla. Также в рамках договорённостей машины будут поставляться в ОАЭ и Киргизию. Но в будущем география продаж расширится.
Цены на электрокары будут отличаться от страны к стране, но при этом будут ниже среднерыночных. В течение месяца планируется отгрузить первые электрокары.
В ближайшее время в Москве и Дубае откроются выставочные залы, клиенты смогут собрать нужную машину с помощью 3D-конфигуратора.