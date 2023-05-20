Российская компания начнёт ввозить в страну электромобили Tesla

Контракт на прямые поставки заключён с заводом Tesla. Также в рамках договорённостей машины будут поставляться в ОАЭ и Киргизию. Но в будущем география продаж расширится.

Цены на электрокары будут отличаться от страны к стране, но при этом будут ниже среднерыночных. В течение месяца планируется отгрузить первые электрокары.

В ближайшее время в Москве и Дубае откроются выставочные залы, клиенты смогут собрать нужную машину с помощью 3D-конфигуратора.