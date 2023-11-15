Российская компания начнёт выпускать беспилотники для Индии

Российская компания «Транспорт будущего» объявила о партнёрстве с индийским производителем Sasaa Electronics для создания совместного предприятия в Индии.

Соглашение, подписанное 14 ноября 2023 года в Дубае на авиасалоне Dubai Airshow 2023, предусматривает изготовление беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для сельскохозяйственного мониторинга и доставки грузов в горную местность Индии.

Начало сборки российских дронов запланировано на март 2024 года. Совместное производство обещает занять до 25% местного рынка и в перспективе приносить до $1.3 млрд в год.

Гендиректор Sasaa Electronics Ракеш Гоел подчеркнул стремление к максимальной локализации производства. Инвестиции в проект оцениваются в сумму менее $10 млн, что станет возможным благодаря использованию существующей производственной базы индийской компании.