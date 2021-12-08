Российские десантники и морпехи получат лёгкие и маневренные вездеходы

В зависимости от рода войск и конкретных задач подразделений эти машины будут иметь разные названия и по-разному оснащаться. К примеру, десантники получат багги огневой поддержки, вооружённые пулемётами, огнемётами и гранатомётами. Зенитные расчёты получат машины с переносными ЗРК, противотанковые подразделения будут иметь багги, оснащённые ПТУРами. Сейчас прорабатывается организационно-штатная структура подразделений, которые полностью перейдут на багги.

Отмечается, что эти машины уже известны в российской армии: в зависимости от модификации они называются «Сармат» и «Сармат-2». Они были задействованы в учениях «Запад-2021».